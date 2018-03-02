HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, filmde hem senarist hem de oyuncu olarak yer alan Irmak, kavga sahneleriyle ilgili konuştu:



“15 dakikalık bir sahneydi. 200 kişi birbirine girdi, sakatlanmalar oldu. Ben biraz İrem’i sakatladım. Hatta filmde var o sahne.”



İrem Sak, kavga sahnesinde Gonca Vuslateri’nden okkalı iki tokat yediğini söyledi.

Bu Konu İle İlgili Haberler