Şahin Irmak, Beyaz Show'a konuk oluyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar'da 'Hıyarlı Baba' karakteriyle gönüllerde taht kuran oyuncunun hayat hikayesi, seyirciler tarafından merak ediliyor. Beyaz Show'un bugünkü konuğu Şahin Irmak kimdir? Şahin Irmak kaç yaşında? İşte Şahin Irmak hakkında merak edilenler...

ŞAHİN IRMAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şahin Irmak 29 Eylül 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 2007 yılında yayınlanan Karayılan dizisinde 'Şiro' karakteriyle oyunculuğa adım atan Irmak, 2008 yılında yayınlanmaya başlayan eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki çeşitli rolleri ile gönüllerde taht kurdu. Çok Güzel Hareketler'deki en çok beğenilen rolü ise 'Hıyarlı Baba'ydı. 2011 yılında yayınlanan komedi dizisi Aşağı Yukarı yemişililer'da 'Süleyman' karakterini canlandırdı. Entelköy Efeköy'e Karşı sinema filmende ilk başrol deneyimini yaşayan Irmak, 2012 yılında Nurgül Yeşilçay ile birlikte başrolünü paylaştığı 'Sultan' dizisinde oynadı.

2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eğlendirme Dairesi adlı programda rol almaya başladı fakat programın yayın hayatı çok kısa sürdü. 2016 yılında Show TV'de yayınlanan 3G Show'da yer aldı. Şahin Irmak son olarak 16 Mart 2018 tarihinde vizyona giren 'Düğüm Salonu' adlı filmde oynadı.

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