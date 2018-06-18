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BODRUM'U SALLADI

Demet Akalın, bayramın ikinci günü Bodrum’daki bir mekanda konser verdi. Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü şarkıcı, Talat Bulut’la ilgili taciz iddialarına ilişkin “Ben o konuda biraz karamsar ve çekimserim. Kimse kusura bakmasın. Talat Bulut hiç konuşmuyor. Olay hep tek taraflı ilerliyor. Burada kafa karıştıran bir şeyler var. Olaya tek taraflı bakmamak gerekir diye düşünüyorum” dedi. 3 saati aşkın bir süre sahnede kalan Akalın, enerjisi ve performansıyla dinleyicilerini coşturdu.