SİBEL'DEN YENİ ŞARKILAR
Bayram konseri kapsamında Sibel Can önceki akşam Antalya’da dinleyicileriyle buluştu. Ünlü sanatçı, dört yıl aradan sonra piyasaya çıkardığı ‘Yeni Aşkım’ adlı albümündeki şarkıları ilk kez canlı olarak seslendirdi.
Can sahnede Nur Yerlitaş imzalı, transparan detaylı siyah bir elbise giydi.
UNUTKAN STAR!
HT Magazin'in haberine göre, Hadise, bayramın ikinci günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Programı öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, unutkanlık sorunu yaşadığını ve her ay B12 vitamin iğnesi yaptırdığını açıkladı.
Cesur kostümüyle hayranlarının karşısına çıkan popçu, dansçıları eşliğinde sergilediği seksi şovlarıyla nefes kesti.
SARI EBRU
Bayram turnesine Kıbrıs konseriyle başlayan Ebru Gündeş, önceki akşam Side’deki 5 yıldızlı bir otelde hayranlarıyla buluştu. Göğüs dekolteli, derin yırtmaçlı sarı elbisesiyle göz dolduran sanatçı, seslendirdiği şarkılarla 1250 davetliye keyifli dakikalar yaşattı.
KIBRIS MAVİSİ
Bayramda Kıbrıs’ta sahne alan isimlerden biri de Funda Arar’dı. Derin yırtmaçlı mavi elbisesiyle göz kamaştıran ünlü şarkıcı, uzun süredir üzerinde çalıştığı arabesk albümünü Kurban Bayramı öncesi çıkarmayı planladıklarını açıkladı.
BAYRAM DÜETİ
Aşkın Nur Yengi ve Selami Şahin, bayramın ikinci günü Kıbrıs’taki bir otelde sahne aldı. Yengi’nin konseriyle başlayan gecede, sahne değişimi öncesi ikili, ‘Yazık’, ‘Sana Merhaba Dedim’ ve ‘Başımın Tatlı Belası’ şarkılarında düet yaptı.
PUANTİYE ŞIKLIĞI
Kıbrıs’taki bir otelde hayranlarıyla buluşan Sıla konsere, “Küslerin barışmalarını dilerim. Şifayla hayata devam edeceğimiz bayramlarımız olsun” temennisiyle başladı. Göğüs dekolteli puantiyeli bir elbiseyi tercih eden ünlü popçu, şarkıları ve sahne enerjisiyle büyük beğeni topladı.
ÖPÜCÜKLER HAVADA UÇUŞTU
Kıbrıs'taki bir otelde sahne alan Emel Sayın ile Mehmet Ali Erbil arasında öpücük şov yaşandı.
Sahnede bayramlaşan ikiliden Erbil, “Sultanım” diyerek Sayın’ın eteğini öptü. Bunun üzerine Erbil’i öpücüklere boğan Sayın, söylediği şarkılarla Kıbrıslılara müzik ziyafeti çekti.
GÜLŞEN COŞKUSU
Rotasını Kıbrıs’a çeviren ünlülerden biri de Gülşen’di. Bayramda sıra dışı bir kostümle bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı, kendi parçalarının yanı sıra Sezen Aksu şarkılarına da yer verdiği repertuvarıyla beğeni topladı. 4 dansçının eşlik ettiği Gülşen, coşku dolu sahne performansıyla büyük alkış aldı.
BODRUM'U SALLADI
Demet Akalın, bayramın ikinci günü Bodrum’daki bir mekanda konser verdi. Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü şarkıcı, Talat Bulut’la ilgili taciz iddialarına ilişkin “Ben o konuda biraz karamsar ve çekimserim. Kimse kusura bakmasın. Talat Bulut hiç konuşmuyor. Olay hep tek taraflı ilerliyor. Burada kafa karıştıran bir şeyler var. Olaya tek taraflı bakmamak gerekir diye düşünüyorum” dedi. 3 saati aşkın bir süre sahnede kalan Akalın, enerjisi ve performansıyla dinleyicilerini coşturdu.
ÇİFTE HEYECAN
Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Kıbrıs’ta sahne alan Alişan’ı 1.5 aylık hamile olan eşi Buse Tektaş yalnız bırakmadı. Mutluluğunu “Artık 2.5 kişiyiz’’ diyerek hayranlarıyla paylaşan ünlü şarkıcı, sahnede çifte kutlama yaptı. Alişan, eşiyle dans da etti.
ANNESİ İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ
Serdar Ortaç, bayramı Kıbrıs’taki bir otelde kutladı. Kendisini dinleyenler arasında bulunan annesi için “En sevdiği şarkım, ilk dinlediğinde patlayacağını söylemişti” diyerek ‘Nar Çiçeğim’i seslendiren ünlü şarkıcı, Kıbrıslılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin konuklarından Nil Özalp de sahneye çıkarak 2 şarkı söyledi.
ADINI DAĞLARA YAZDILAR
“Müzik dolu, sevgi dolu, barış dolu nice bayramlarımız olsun. Bayram barış ve kardeşlikle bayram...” diyen Linet, bir otelde yaklaşık 3 saatlik bir müzik şölenine imza attı. Programının ortalarına doğru adı lazer yöntemiyle otelin tam karşısında yer alan dağlık ve kayalık bölgeye yansıtılan Linet, bu sürpriz karşısında çok şaşırdı ve duygulandı. “Görüyorsunuz değil mi? Adımı artık dağlara yazıyorlar” diyen ünlü şarkıcı, ardından dinleyicileriyle bir ağızdan ‘Adını Dağlara Yazdım’ adlı şarkıyı seslendirdi.
DANSLARIYLA COŞTURDU
Atiye, Kartal’daki bir AVM’de hayranlarıyla buluştu. Şarkıları ve danslarıyla bayram sevincinin katlanmasını sağlayan ünlü şarkıcı, 7’den 70’e dinleyicilerini doyasıya eğlendirdi ve coşturdu.
BURAY'A SEVGİ SELİ
Bayramın ilk günü İstanbul’daki bir mekanda sahneye çıkan Buray, yoğun ilgi gören konserde yeni yaşını da kutladı. Bayramın ikinci günü sahne aldığı Mersin’deki bir otelde doğum günü sürprizleriyle karşılaşan ünlü popçu, “Şımartılmaya alışkın değilim. Mahcup oldum” dedi.
DOYASIYA EĞLENCE
DJ Suat Ateşdağlı ve Gökçe Kırgız, Foça’daki bir beachte sahne aldı. 2 saatlik bir performansa imza atan ikiliyi, yaklaşık 1000 kişi dinledi. Foçalılar konser boyunca bol bol dans edip gönüllerince eğlendi.
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