HT Magazin'de yer alan habere göre, sırt dekolteli kırmızı elbisesiyle göz dolduran Arar ile Yıldızhan’ın ‘Öyle Bir Yerdeyim ki’ şarkısına yaptıkları düet büyük alkış aldı.



Program sonrası basın mensuplarının karşısına birlikte çıkan ikili, 17 Mart’ta da birlikte sahneye çıkacaklarını söyleyip düet sinyali verdi: “Sahnede çok uyumluyuz. Başka sürprizlerimiz de olabilir. Albümde düet de yapabiliriz.”

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