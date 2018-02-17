Sahra Işık kimdir? sorusu, Survivor izleyicileri tarafından merakla soruluyor. Ünlüler takımında yarışan Sahra Işık hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler, internet üzerinde "Sahra Işık kimdir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Sahra Işık kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler Sahra kimdir?

SAHRA IŞIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sahra Işık, 1991 yılında doğdu. Voleybolcu olan Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yapmıştır.

2013'de Best Of Model yarışmasına katıldı ve burada 3. olduktan sonra Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

Daha önce iki kez Survivor'da yarışan Sahra Işık Survivor 2018'de All Starlar kadrosunda yarışacak.

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