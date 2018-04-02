Sahra Işık kimdir? Survivor 2018 yarışmasının All Starlar kadrosunda mücadele eden Sahra Işık, 2014 yılında ilk kez katıldığı Survivor'da performansı kadar hareketleriyle de dikkat çekiyor. İzleyiciler Sahra Işık' ın hayat hikayesini araştırıyor. Peki Sahra Işık kimdir, kaç yaşındadır? İşte Sahra Işık' ın hayat hikayesi...

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Sahra Işık, 1991 yılında doğdu. Voleybolcu olan Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yapmıştır. 2013'de Best Of Model yarışmasına katıldı ve burada 3. olduktan sonra Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. Daha önce iki kez Survivor'da yarışan Sahra Işık Survivor 2018'de All Starlar kadrosunda yarışacak.

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