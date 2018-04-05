Survivor 2018 yarışmasının Ünlüler kadrosunda mücadele eden Sahra Işık, 2014 yılında ilk kez katıldığı Survivor'da performansı kadar hareketleriyle de dikkat çekmişti. Yaptığı hareketler ve söylediği sözlerle sürekli dikkat çeken Sahra Işık izleyicilaer tarafından merak ediliyor.İzleyiciler Sahra Işık' ın hayat hikayesini araştırıyor. Sahra Işık kimdir, kaç yaşındadır? Sahra Işık' ın hayat hikayesi...

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Sahra Işık, 1991 yılında doğdu. Voleybolcu olan Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yapmıştır. 2013'de Best Of Model yarışmasına katıldı ve burada 3. olduktan sonra Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. Daha önce iki kez Survivor'da yarışan Sahra Işık Survivor 2018'de Ünlüler kadrosunda yarışıyor.

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