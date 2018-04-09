Sahra Işık kimdir? Sahra Işık, Survivor 2018 yarışmasında Ünlüler takımında yer alıyor. 2014 yılında da katıldığı Survivor yarışmasının 2018 sezonunda başarılı performansı ile dikkat çekiyor. İzleyiciler Sahra Işık'ın hayat hikayesini merak ediyor. Peki Sahra Işık kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Ünlüler Sahra nerelidir? İşte hayat hikayesi...

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Sahra Işık, 1991 yılında doğdu. Voleybolcu olan Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yapmıştır. 2013'de Best Of Model yarışmasına katıldı ve burada 3. olduktan sonra Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. Daha önce iki kez Survivor'da yarışan Sahra Işık Survivor 2018'de All Starlar kadrosunda yarışacak.

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