Survivor 2018'de Ünlüler takımında mücadele eden Sahra Işık, geçmiş yıllarda göstermiş olduğu performansı kadar ada yaşantısıyla da gündeme gelmişti. Survivor yarışmasının sıkı takipçileri Sahra Işık kimdir aramasını yapıyor. Peki Sahra Işık kimdir,nerelidir? Survivor Ünlüler Sahra kaç yaşındadır? İşte Sahra Işık hakkında tüm bilgiler...

SURVİVOR SAHRA IŞIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Sahra Işık, 1991 yılında doğdu. Voleybolcu olan Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yapmıştır.

2013'de Best Of Model yarışmasına katıldı ve burada 3. olduktan sonra Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

Daha önce iki kez Survivor'da yarışan Sahra Işık Survivor 2018'de All Starlar kadrosunda yarışıyor.

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