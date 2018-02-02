Sahra Işık kimdir? sorusu büyük ilgi gören Survivor yarışmacı kadrosunda yer alacağının açıklanmasından sonra merak konusu oldu. Survivor izleyicisinin yabancısı olmadığı Sahra Işık'ın biyografisi ve 2014 Survivor deneyimi haberimizde.

SAHRA IŞIK KİMDİR?

1991 yılında dünyaya gelen ve voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. oldu ve Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. Survivor All Star kadrosunda da yer alan Sahra Işık, Pascal Nouma, Doğukan Manço, Hasan Yalnızoğlu, Hilmi Cem İntepe, Turabi Çamkıran, Ahmet Dursun, Bozok Gören, Anıl Tetik, Hakan Hatipoğlu, Taner Özdeş, Serenay Aktaş, Merve Aydın, Almeda Abazi, Duygu Çetinkaya, Merve Oflaz, Fulya Keskin, Begüm Yücetan, Berna Canbeldek, Seda Aktuğlu, Özlem Çalın gibi isimlerle yan yana mücadele etti. Daha öncede katıldığı Survivor’da hırslı kimliğiyle ve tartışmalarıyla ön plana çıkmıştı.

SURVIVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'de oldukça ilgi gören Survivor 2018 için geri sayım sürüyor. Survivor 2018 All Star yarışmacıları belli olurken, daha önce büyük mücadelenin 10 Şubat Cumartesi günü başlayacağı duyurulmuştu.

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