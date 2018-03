Survivor 2018 kadrosundaki en dikkat çeken kadın yarışmacıların başında gelen Sahra Işık, geçmiş yıllarda katıldığı Survivor’da performansı kadar ada yaşantısıyla da gündeme gelmişti. Survivor Gönüllüler için yarıştığı dönemde beraber yaşadığı yarışmacı arkadaşlarıyla sık sık tartışmaya giren Survivor Sahra, All Star takımıyla neler yapacağı merak konusu.

Sahra Işık, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında All Starlar kadrosunda ter döküyor. Yarışmanın takipçileri, daha önce de iki kez Survivor’da yarışan Sahra Işık’ın hayat hikayesini araştırmaya başladı.

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Sahra Işık, 1991 yılında doğdu. Voleybolcu olan Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yapmıştır. 2013'de Best Of Model yarışmasına katıldı ve burada 3. olduktan sonra Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. Daha önce iki kez Survivor'da yarışan Sahra Işık Survivor 2018'de All Starlar kadrosunda yarışacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER