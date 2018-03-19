Daha önce iki kez Survivor'da yarışan Sahra Işık, All Starlar takımında mücadele veriyor. Yarışmada Sahra Işık'ın adını gören izleyiciler, bilgi edinmek için "Sahra Işık kimdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Sahra Işık kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler Sahra kimdir? İşte Sahra Işık'ın hayat hikayesi...

SAHRA IŞIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Asıl adı Sahra Esra Işık olan Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya gelmiştir. Voleybol sporuyla ilgilenen ve bir süre boyunca Fenerbahçe'de forma giyen Sahra Işık, voleybol kariyerinden hariç olarak modellik de yapmıştır.

2013 yılında gerçekleştirilen Best Of Model adlı yarışmada 3. olan Sahra Işık, Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. 2014 yılında ekrana gelen Survivor yarışması sonrasında tanınan isimlerden olan Sahra Işık, yarışmada hırsıyla ön plana çıktı.

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