Sahra Işık, Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Sahra Işık, Survivor 2018 yarışmasında Ünlüler takımında yer alıyor ve yarışmalardaki performansıyla dikkatleri üstüne çekiyor. Peki izleycinin internette araştırdığı Sahra Işık kimdir, kaç yaşındadır? İşte Sahra Işık'a dair detaylar...

SAHRA IŞIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sahra Işık, 1991 yılında doğdu. Voleybolcu olan Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yapmıştır.

2013'de Best Of Model yarışmasına katıldı ve burada 3. olduktan sonra Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

Daha önce iki kez Survivor'da yarışan Sahra Işık Survivor 2018'de All Starlar kadrosunda yarışıyor.

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