Şahsiyet 4. bölüm ne zaman, sorusu dizinin takipçileri terafından merak ediliyor. Gerilim ve suç dizisi olan Şahsiyet ilk 3 bölümüyle Puhu TV'de başladı. Yapımını Ay Yapım'ın yaptığı, senaryosunu Hakan Günday'ın kaleme aldığı, başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Necip Memili, Şebnem Bozoklu, Müjde Ar, İbrahim Selim ve Fırat Topkuru'un yaplaştığı Şahsiyet 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? Şahsiyet 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şahsiyet 4. bölüm ile ilgili merak edilenler...

ŞAHSİYET 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

Şahsiyet dizisinin 4. bölümü heyecanla bekleniyor. İlk 3 bölümüyle 17 Mart'ta Puhu TV'de başlayan Şahsiyet gerilim ve suç dizisidir. İzleyiciler, Şahsiyet'in 4. bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ederken, Puhu TV tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlamadığı için tarih de belli olmadı. Şahsiyet'in 4. bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

ŞAHSİYET İLK 3 BÖLÜM ÖZETİ

Agâh Beyoğlu, kendisine konan Alzheimer başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Agâh, unutmanın yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat olduğunu fark eder.

Agâh’ın işlemiş olduğu cinayet, uzun bir cinayetler zincirinin henüz ilk halkasıdır. Kurbanın üzerinde kendi adının yazılı olduğu bir mesaj bulunması, Nevra’yı istifa kararından vazgeçirir.

Çıkmaz sokaklarla dolu bir soruşturmanın içinde kaybolmuş olan Nevra’nın Agâh’la arasındaki önemli bir ortak nokta ortaya çıkacaktır.

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