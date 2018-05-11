Alzheimer hastalığı teşhisi konulan emekli adliye memuru Agâh Beyoğlu'nun hastalığını öğrenmesiyle bir seri katile dönüşmesini konu edinen Şahsiyet dizisi, yayınlanan 6 bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Agâh Beyoğlu'nun yolu cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra ile kesişmektedir. Peki Şahsiyet 7-8-9. bölüm ne zaman? Şahsiyet yeni bölüm ne zaman?

ŞAHSİYET YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN?

PuhuTV'de yayınlanan Şahsiyet dizisinin yeni bölüm tarihi, yayınlanan fragmanla birlikte belli oldu. Twitter üzerinden paylaşım yapan PuhuTV hesabı, Şahsiyet 7-8-9. bölüm tarihi olarak 11 Mayıs 2018 Cuma akşamı saat 20:00 açıklaması yapıldı. Dizinin merakla beklenen 7-8-9. bölümleri bu akşam saat 20:00'de PuhuTV'de izleyicilerle paylaşılacak.

ŞAHSİYET DİZİSİ KONUSU

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul’un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu’nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder.

Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir. Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh’ın aldığı cinayet kararı, Nevra’nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

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