Şahsiyet'in 10. bölüm tarihi belli oldu. Başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili ve Müjde Ar'ın paylaştığı Şahsiter'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Puhu TV'de yayınlanan Şahsiyet ekrana gelecek yeni bölümüyle final yapacak. Peki, Şahsiyet 10. bölüm ne zaman? Şahsiyet ne zaman final yapacak? İşte Şahsiyet 10. bölüm fragmanı ve yayın tarihi...
ŞAHSİYET 10. BÖLÜM NE ZAMAN?
10. bölümüyle final yapacak olan Şahsiyet'in yeni bölümü 8 Haziran'da izleyiciyle buluşacak. İşte Şahsiyet 10-11-12. bölüm fragmanı;
ŞAHSİYET 9. BÖLÜM ÖZETİ
Nevra artık cinayetlerin sebebini bulduğuna inanmaktadır. Bu yüzden cinayetleri durdurmak için bütün gücüyle Kambura’yı araştırmaya devam eder.
ŞAHSİYET 8. BÖLÜM ÖZETİ
Nevra artık cinayetlerin sebebini bulduğuna inanmaktadır. Bu yüzden cinayetleri durdurmak için bütün gücüyle Kambura’yı araştırmaya devam eder.
ŞAHSİYET 7. BÖLÜM ÖZETİ
Agâh herkesten sakladığı sırların ortaya çıkmaması için yeni oyunlar kurmaktadır fakat onun bile bilmediği bir şey vardır; değişen şahsiyeti sürpriz cinayetler işlemesine sebep olacaktır.
ŞAHSİYET 6. BÖLÜM ÖZETİ
Agâh işlediği cinayetlere yenilerini eklerken eski dostu Cemil’in karanlık yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar.
ŞAHSİYET 5. BÖLÜM ÖZETİ
Agâh’ın işlediği cinayetlerin ipuçları Nevra’yı ve Cinayet Büroyu Kambura’ya sürükler ancak orada öğrenecekleri şeyler kafalarındaki soru işaretlerini silmek yerine arttıracaktır.
ŞAHSİYET 4. BÖLÜM ÖZETİ
Nevra ipuçlarının peşinde, cinayetlerle arasında tek bağ olan Kambura’ya gittiğinde uzun zamandır kaçtığı çocukluğuyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.
ŞAHSİYET 3. BÖLÜM ÖZETİ
Çıkmaz sokaklarla dolu bir soruşturmanın içinde kaybolmuş olan Nevra’nın Agâh’la arasındaki önemli bir ortak nokta ortaya çıkacaktır.
ŞAHSİYET 2. BÖLÜM ÖZETİ
Agâh’ın işlemiş olduğu cinayet, uzun bir cinayetler zincirinin henüz ilk halkasıdır. Kurbanın üzerinde kendi adının yazılı olduğu bir mesaj bulunması, Nevra’yı istifa kararından vazgeçirir.
ŞAHSİYET 1. BÖLÜM ÖZETİ
Agâh Beyoğlu, kendisine konan Alzheimer başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Agâh, unutmanın yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat olduğunu fark eder.
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