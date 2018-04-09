Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan emekli adliye memuru Agâh Beyoğlu'nun yaşamını ve cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra Elmas ile karşılaşmasından sonraki olayları konu edinen Şahsiyet dizisi, yayınlanan ilk 3 bölümüyle izleyicinin beğenisini kazandı. Dizinin merakal beklenen yeni bölüm yayın tarihi de belli oldu. Peki Şahsiyet yeni bölüm ne zaman? Şahsiyet 4, 5 ve 6. bölümleri ne zaman yayınlanacak?

ŞAHSİYET YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU

Onur Saylak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dram ve polisiye dizisi Şahsiyet'in merakla beklenen 4. 5. ve 6. bölümlerinin yayın tarihi belli oldu. PuhuTV'nin resmi YouTube hesabından yayınlanan Şahsiyet 4-5-6. bölümler ön izleme videosunda dizinin 4-5-6. bölümlerinin 13 Nisan 2018 tarihinde yayınlanacağı belirtildi.

ŞAHSİYET BÖLÜM ÖZETLERİ

1. bölüm özeti: Agâh Beyoğlu, kendisine konan Alzheimer başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Agâh, unutmanın yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat olduğunu fark eder.

2. bölüm özeti: Agâh’ın işlemiş olduğu cinayet, uzun bir cinayetler zincirinin henüz ilk halkasıdır. Kurbanın üzerinde kendi adının yazılı olduğu bir mesaj bulunması, Nevra’yı istifa kararından vazgeçirir.

3. bölüm özeti: Çıkmaz sokaklarla dolu bir soruşturmanın içinde kaybolmuş olan Nevra’nın Agâh’la arasındaki önemli bir ortak nokta ortaya çıkacaktır.

ŞAHSİYET DİZİSİ KONUSU

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul’un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu’nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder.

Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir. Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh’ın aldığı cinayet kararı, Nevra’nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

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