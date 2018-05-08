Oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili ve Müjde Ar gibi isimlerin yer aldığı Şahsiyet dizisinin 7-8-9. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte yeni bölümlerin ne zaman olduğu da Twitter'dan duyuruldu. Peki Şahsiyet yeni bölüm ne zaman? İşte Şahsiyet 7-8-9. bölüm fragmanı ve detaylar...

ŞAHSİYET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Emekli adliye memuru Agâh'ın alzheimer hastalığı teşhisiyle başlayan cinayetler serisini ve cinayet büronun tek kadın polisi Nevra'yla yollarının kesişmesini konu edinen Şahsiyet dizisinin yeni bölümlerinin tarihi belli oldu.

Dizinin yayınlandığı PuhuTV'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda dizinin 7, 8 ve 9. bölümlerinin 11 Mayıs Cuma günü yayınlanacağı belirtildi.

ŞAHSİYET 7-8-9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul’un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu’nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder.

Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir. Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh’ın aldığı cinayet kararı, Nevra’nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

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