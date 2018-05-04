İngiltere'nin başkenti Londra'da botoks yaptıran 57 yaşındaki Carol Kingscott, yanlış uygulama kurbanı oldu.
Kingscott, botoks yaptırdıktan sonra şişmiş ve adeta dayak yemişçesine morarmış bir yüzle karşı karşıya kaldı ve aynada baktığı yüzünün tamamen değiştiğini fark etti.
HİSSETTİĞİ ACIYI ANESTEZİSİZ DİŞ ÇEKTİRMEYE BENZETTİ
Mirror gazetesinin haberine göre; Kendisini doktor diye tanıtan Ozan Melin, Carol Kingscott'a botoks tedavisi uyguladı.
Kingscott, botoks yaptırırken çok acı çektiğini belirterek, yaşadığı acıyı anestezisiz diş çektirmeye benzetti.
Kingscott, iddiaya göre; Melin'in mağdur ettiği üç kadından sadece bir tanesi.
Tıp eğitimi aldığını iddia eden Ozan Melin, hakim karşısına çıktı. Ozan Melin, bilinmeyen tehlikeli bir maddeyi enjekte etmekle ve şahıslara ağır bedensel zarar vermekle suçlanıyor.
2011'de alnına ve göz çevresine botoks yaptırdı. Kingscott, ilk enjeksiyonda fazla acı hissetmediğini ancak işlemin işe yaramadığını düşünerek bir hafta sonra tekrar Melin'e gittiğini söyledi.
İkinci uygulamada enjeksiyonu daha derinde hissettiğini söyleyen Kingscott, "Enjeksiyondan sonra iğneyi çıkardığında sızıntı ve kanamayı hissedebiliyordum, bu çok rahatsız ediciydi" dedi.
"AYNADA KENDİ YÜZÜMÜ TANIYAMADIM"
İşlemden sonra sıcaklık hissetmeye başladığını anlatan talihsiz kadın, "Yaklaşık bir saat sonra çok fazla güneşe maruz kalmış gibi hissettim. Kısa bir süre sonra da yüzüm şişmeye ve çürümeye başladı. Ağrı kesici aldım ve yüzümü yatıştırmak için soğuk uygulamaya başladım. Ertesi sabah berbat görünüyordum, aynada kendi yüzümü bile tanıyamadım.
Gözlerim kapanmıştı, kaşlarım düşmüştü, özellikle bir gözüm tamamen kapanmıştı. Kavga etmiş ve kaybetmiş gibi görünüyordum. Şişlik birkaç gün sürdü, kaşım uzun bir süre düşük kaldı ve hiçbir zaman eskisi gibi görünmedi. Yüzüm dondu, kaldı. Yüzüme bakmak bile istemiyorum" açıklamasında bulundu.
Mahkeme, Melin'in ABD'de tıp eğitimi aldığı ve doktor olduğunu yalanladı. Melin, ağır bedensel zarar verme iddialarına karşı suçsuz olduğunu iddia etti, duruşma devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.