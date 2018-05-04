İngiltere'nin başkenti Londra'da botoks yaptıran 57 yaşındaki Carol Kingscott, yanlış uygulama kurbanı oldu.

Kingscott, botoks yaptırdıktan sonra şişmiş ve adeta dayak yemişçesine morarmış bir yüzle karşı karşıya kaldı ve aynada baktığı yüzünün tamamen değiştiğini fark etti.

HİSSETTİĞİ ACIYI ANESTEZİSİZ DİŞ ÇEKTİRMEYE BENZETTİ

Mirror gazetesinin haberine göre; Kendisini doktor diye tanıtan Ozan Melin, Carol Kingscott'a botoks tedavisi uyguladı.

Kingscott, botoks yaptırırken çok acı çektiğini belirterek, yaşadığı acıyı anestezisiz diş çektirmeye benzetti.

Kingscott, iddiaya göre; Melin'in mağdur ettiği üç kadından sadece bir tanesi.

Tıp eğitimi aldığını iddia eden Ozan Melin, hakim karşısına çıktı. Ozan Melin, bilinmeyen tehlikeli bir maddeyi enjekte etmekle ve şahıslara ağır bedensel zarar vermekle suçlanıyor.

2011'de alnına ve göz çevresine botoks yaptırdı. Kingscott, ilk enjeksiyonda fazla acı hissetmediğini ancak işlemin işe yaramadığını düşünerek bir hafta sonra tekrar Melin'e gittiğini söyledi.

İkinci uygulamada enjeksiyonu daha derinde hissettiğini söyleyen Kingscott, "Enjeksiyondan sonra iğneyi çıkardığında sızıntı ve kanamayı hissedebiliyordum, bu çok rahatsız ediciydi" dedi.

"AYNADA KENDİ YÜZÜMÜ TANIYAMADIM"

İşlemden sonra sıcaklık hissetmeye başladığını anlatan talihsiz kadın, "Yaklaşık bir saat sonra çok fazla güneşe maruz kalmış gibi hissettim. Kısa bir süre sonra da yüzüm şişmeye ve çürümeye başladı. Ağrı kesici aldım ve yüzümü yatıştırmak için soğuk uygulamaya başladım. Ertesi sabah berbat görünüyordum, aynada kendi yüzümü bile tanıyamadım.

Gözlerim kapanmıştı, kaşlarım düşmüştü, özellikle bir gözüm tamamen kapanmıştı. Kavga etmiş ve kaybetmiş gibi görünüyordum. Şişlik birkaç gün sürdü, kaşım uzun bir süre düşük kaldı ve hiçbir zaman eskisi gibi görünmedi. Yüzüm dondu, kaldı. Yüzüme bakmak bile istemiyorum" açıklamasında bulundu.

Mahkeme, Melin'in ABD'de tıp eğitimi aldığı ve doktor olduğunu yalanladı. Melin, ağır bedensel zarar verme iddialarına karşı suçsuz olduğunu iddia etti, duruşma devam ediyor.

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