Sahte doktora İrem Derici soruşturması

İstanbul'da özel bir tıp merkezi, kendisini hastanelerinde çalışan doktor olarak tanıtan Mehmet İ.'nin, ünlü şarkıcı İrem Derici adına açtığı internet siteleri üzerinden yasa dışı ilaç satışı yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Günaydın'ın haberine göre, kendini göğüs hastalıkları uzmanı olarak tanıtan Mehmet İ.'nin, "Sigarayı bırakamayanlar için akciğer detoksu" sloganıyla ürettiği ilaçları Sağlık Bakanlığı'nın onayı olmadan sattığı iddia edildi.

Özel tıp merkezi, Mehmet İ.'den şikâyetçi oldu. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.