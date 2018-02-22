İstanbul'da, sahte ehliyetle özel halk otobüsü şoförlüğü yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kartal Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da sahte ehliyetle özel halk otobüsü şoförlüğü yaptığı iddiasıyla hakkında şikayet bulunan M.E'yi, Soğanlık'ta bir adreste yakaladı.

AA'nın haberine göre, M.E'nin cüzdanında, başka bir vatandaşa ait olan ve üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı sürücü belgesi bulundu. Şüphelinin, farklı suçlardan kesinleşmiş 19 yıl cezasının olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen M.E. tutuklandı.

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