Türkiye'nin en kapsamlı 'Alkollü içki analiz laboratuvarı' Adana'da Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteriyor. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 23 analizde izinleri olduklarını söyleyerek, "Biz bu laboratuvarda her türlü alkollü içkinin bileşim analizini yapıp ürüne özgü özellikleri parmak izi gibi çıkartıyoruz" dedi.

Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü tarafından 2 yıl önce faaliyete geçirilen ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Alkollü İçkiler Dairesi Başkanlığı tarafından referans laboratuvar olarak kabul edilen 'Alkollü içkiler analiz laboratuvarında bütün ürünlerin parmak izi gibi bileşenleri çıkartılıyor. Laboratuvarda ayrıca ürünlerin mevzuata uygunlukları, taklit, tağşiş yapılıp yapılmadıkları, insan sağlığına uygun olup olmadıkları da analizler sonucu ortaya çıkıyor.

"MEVZUAT DIŞI ÜRETİMLER BELİRLENİYOR"

Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, son zamanlarda sahte içki üzerine analizler yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: "Kamuya adli vakalarla ilgili raporlar sunuyoruz. Kural dışı üretimleri burada belirleyebiliyoruz. Kaçak içkilerde sağlığa zararlı unsurlar varsa bunları tespit ediyoruz. Bazı ithal alkollü içkilerde fiyat etiket üzeride belirtilen marka ve kaliteye göre belirleniyor. Bu Beyanlarda uygunsuzluk yapılabiliyor, gerçek ürün yerine taklit ürünler katılabiliyor. Biz bütün ürünlerin parmak izi gibi bileşeni çıkartıp ilgili kurumlara raporlamamızı yapıyoruz."

"METİL ALKOL ÖLDÜRÜYOR"

Yaklaşan yeni yıl öncesi sahte içki konusunda da uyarılarda bulunan Cabaroğlu, "Merdiven altı üretimlerde özellikle etil alkol niyetine metil alkolün satılıp bunun da bilinçsizce alkollü içkinin içerisine karıştırması ürünü zehirli hale getiriyor. Bu metil alkollü ürünlerin kullanılması insanları öldürmektedir" diye konuştu.

"BÜYÜK MARKETLER DAHA GÜVENİLİR"

Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, metil alkol yerine bazı dolandırıcıların kozmetikte kullanılan alkoller ile sahte içki yaptıklarını ve bununda insan sağlığında uzun vadeli sıkıntılar yaratabileceğini belirtti.

Sahte içkinin tespitine karşı açıklamalar yapan Cabaroğlu, "Marketler daha güvenilir. Bilmediğiniz yerlerden alkollü içki alırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Eğer dışarıda içki tüketecekseniz mutlaka içkinin şişesini görmekte ve kontrol etmekte fayda var. Bandrollü olduğunu ve şişenin açılmamış olduğunu görmek lazım. Şişe açıldıktan servis yapıldıktan sonra aşırı kötü kokunun olması, veya alışılmadık bir koku olması, renginin bulanık olması kaçak içki olabileceğine işaret eder. Ancak son yıllarda sahte ürünler orijinal şişelere doldurulup taklit ürünler piyasaya sürülmektedir, bu ürünleri tüketicinin dışarıdan ayırt etmesi mümkün değil, ancak laboratuvarda tespit edilebiliyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, alkollü ürünlerin bandrollerini 'GİB BÜİS' isimli bir uygulama ile tarayıp sahte olup olmadığını vatandaşların tespit edebileceğini sözlerine ekledi.

sahte içki

Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu

sahte içki nasıl anlaşılır?

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu