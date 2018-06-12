HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’in Konak ilçesinde, sahte içki içtiği iddia edilen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, önceki akşam saat 22.30 sıralarında 602 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Tuncay Koşduran ağrı kesici ilaç içtikten kısa bir süre sonra sahte içki kullandı. Bunun üzerine, fenalaşan Koşduran yere yığıldı. Koşduran’ı gören yakınları durumu 112 sağlık ve 155 Polis İmdat hattına bildirdi. Koşduran, söz konusu adrese intikal eden sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KRİZ GEÇİRDİLER

Burada tedavi altına alınan talihsiz adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncay Koşduran’ın yaşamını yitirdiğini duyan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. 2 çocuk sahibi Tuncay Koşduran’a İzmir Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapıldı.

Kalıcı rahatsızlığı bulunmadığı belirtilen Koşduran’ın kesin ölüm nedeninin, yapılacak ileri tetkiklerin ardından anlaşılacağı bildirildi. Yakınları tarafından teslim alınan Tuncay Koşduran’ın cenazesinin, İstanbul’da toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER