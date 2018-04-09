Sahte içkiden ölen dövmecinin davası başladı

İstanbul Kadıköy'de dövmeci Güray Tan Mısır'a sahte içki satarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Bayram Ç.'nin yargılanmasına başlandı. Yurtdışından gelen içkileri Mısır'a sattığını söyleyen sanık, "Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir arkadaşımdı. Güray kardeşime ücreti karşılığında içki satardım. Ölümünün benimle bir ilgisi yok. İçki yüzünden öldü diye duydum. Benim sattığım içkiden değildir. Hergün alkol içiyordu" diye kendini savundu.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre dövmeci Güray Tan Mısır'a sahte içki satarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Bayram Ç. hakkında, "olası kastla kasten öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.
"ÖLÜMÜNÜN BENİMLE İLGİSİ YOK"
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Bayram Ç. ve avukatı ile yaşamını yitiren Güray Tan Mısır'ın annesi, ağabeyleri ve çok sayıda arkadaşı katıldı. Sanık Ç., 10 yıldır yurtdışından gelen turistlerden ücret karşılığı alkol alıp ucuza sattığını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Ç. "Güray'ı tanıyordum. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir arkadaşımdı. Güray kardeşime ücreti karşılığında içki satardım. Ölümünün benimle bir ilgisi yok. İçki yüzünden öldü diye duydum. Benim sattığım içkiden değildir. Hergün alkol içiyordu. 4-5 günde bir benden içki alırdı" dedi.
Mısır'ın ailesinin şikayetçi olduğu duruşmada ifade veren arkadaşları ise dövmecinin hergün alkol tükettiğini söyledi. Çalışma arkadaşı Cemil Uzun tanık olarak verdiği ifadesinde Güray Tan Mısır'ın devamlı olarak sanıktan alkollü içecek aldığını belirterek, "Ölmeden önce beni aradı. 'Işığa bakamıyorum' dedi. Bir şey içip içmediğini sordum. İçmediğini söyledi. Sonra arkadaşlara haber verdim, hastaneye kaldırdılar" diyerek olayı anlattı. Ev arkadaşı Ecevit Umut ise, olay günü Mısır'ın içki içtikten sonra gözlerinin görmediğini etrafındakilerine söylediğini belirtti. Mahkeme heyeti diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
Kadıköy'ün tanınmış dövmecilerinden Güray Tan Mısır, 9 Mart 2017 günü içtiği alkolden sonra rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Gözlerinin bulanık gördüğü ve böbreklerinde sorun olduğu belirlenen Mısır, alkol zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak hayatını kaybetti. Mısır'a sahte içki satarak ölümüne neden olduğu belirlenen ve adli kontrolle serbest kalan Bayram Ç. hakkında "olası kastla ölüme neden olma" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bayram Ç.'nin, ölüme neden olduğu anlaşılan metanol içerir içkileri Mısır'a sattığı belirtilen iddianamede, şüphelinin menşei belirsiz ürünlerin ölüme neden olabileceğini bilebileceği, benzer pek çok ölüm vakasının basın ve internet ortamında duyurulduğu kaydedildi.
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