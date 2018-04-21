Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, son yıllarda giderek artan ‘sahte implant’ tehlikesine karşı uyardı. Firmaların Türkiye’de implant satışı yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan izin alması ve Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) kayıt olması gerektiğini belirten Çetin, “Piyasadaki sahte implantların büyük bölümü Türkiye’de üretilmekte. Sahte implant üreten 30 kadar firma var. Kaçak implantların büyük bölümü de İsrail’den geliyor” diye konuştu.

Çetin, kaçak implantların ülkeye çantayla ya da yalan beyanlarla gümrük üzerinden getirildiğini söyledi. Yılda kaç hastaya implant tedavisi uygulandığının bilinmediğini kaydeden Çetin, “Sahte ve kaçak implantlar yaklaşık yüzde 20’lik paya sahip. Adet olarak 400 bin civarında olduğu söylenebilir. Her bir implant için ortalama bin 500 TL’den hesaplandığında 600 milyon TL gibi bir rakam çıkmaktadır” dedi.

Vatandaşların, sahte implantı tespiti halinde Sağlık Bakanlığı’na şikâ- yette bulunması gerektiğini vurgulayan Çetin, “Sahte implant kemik erimesi ve çene kırıklarına yol açıyor, diğer dişlere de zarar veriyor” ifadesini kullandı. 390 çeşit implant olduğunu dile getiren Çetin, “100-200 TL’ye implant takılıyor. Bu mümkün değil. Hasta implantın üzerindeki kodu Sağlık Bakanlığı’nın web adresinden sorgulayabilir ya da hekimden ürünün kayıt belgelerini isteyebilir” bilgisini verdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER