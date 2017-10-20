Sahte kimlikle tedavi olmaya çalışan terörist yakalandı

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK üyesi H.D, kırsal alanda yakalandığı hastalığın tedavisi için Kayseri'ye geldi.

Kentteki bir akrabasının yanına yerleşen ve farklı hastanelerde sahte kimlik kullanarak tedavi gören H.D, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

H.D'nin 2004'te PKK/KCK'nın kırsal alan kadrolarına katıldığı, Kandil ve Kuzey Irak'ın birçok bölümünde 11 yıl faaliyette bulunduktan sonra yakalandığı hastalık nedeniyle terör örgütü yöneticilerince tedavi için Türkiye'ye gönderildiği belirlendi.