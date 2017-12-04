Sahte polis işyerlerinden para isterken gerçek polislere yakalandı

Olay, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Ethem Ekin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Ç. kendisini Ahlak Büro Amirliği ekiplerinde çalışan polis olarak tanıtıp, çevrede bulunan işyerlerinden para istemeye başladı. Daha sonra şüphelenen bir iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen polis ekipleri Hakan Ç.'yi yakaladı. Şahıs bir işyerinden ise para aldığı öğrenilirken, miktarı belirtilmedi. Şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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