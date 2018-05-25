Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahur vakti gelen gürültüyle kendini dışarı atan adam hurdaya dönen aracını görünce şok oldu. Ne olduğunu anlamaya çalışan araç sahibi, güvenlik kameralarını izleyince durum ortaya çıktı. Araca adeta bilerek geri gelip hızla çarpan bir otomobil sürücüsü hiçbir şey yokmuş gibi olay yerinden kaçtı.
İHA'nın haberine göre, Bayram Özden isimli vatandaş, akşam Şelale Mahallesi'ndeki evine geldikten sonra her zaman olduğu gibi otomobilini evinin önünde bulunan kaldırıma park etti. Gece 03.45 sıralarında şiddetli bir gürültüyle sokağa fırlayan otomobil sahibi Bayram Özden ve mahalle sakinleri otomobilin ön kısmının hurdaya döndüğünü gördü ancak sebebini anlayamadı.
POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Otomobil sahibi Bayram Özden, şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra otomobilinin görüş açısında bulunan 2 ayrı marketin güvenlik kameralarını izleyince siyah bir otomobilin aracın az ilerisinde aniden durup geri gelerek hızla aracına çarptığını gördü. Duruma bir anlam veremeyen bayram Özden, hemen durumu Cumhuriyet Polis Karakoluna bildirirken, olay yerine gelen emniyet güçleri, güvenlik kamerası görüntülerini alıp çarpıp kaçan araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
Olanlara bir anlam veremediğini belirten Bayram Özden "Her akşam olduğu gibi aracımı evimin önüne park ettim. Gece sahur saatinde bir gürültü duydum ve aşağıya indiğimde otomobilime çarpılmış olduğunu gördüm. Görüntülerdeki aracı ve şahısları tanımıyorum. Kimseyle bir sorunum yok. Aracıma çarpan kişinin bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istiyorum" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.