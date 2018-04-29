Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler ve dualarla idrak edilecek. İslam'a göre Müslümanların, Yüce Allah'ın bağışlamasıyla günahlardan arınmayı umdukları, kutlu bir zaman dilimi olan Berat Kandili'nde oruç tutacak olan vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan il il sahur vakitlerini derledik. Peki, sahur saat kaçta? Sahur vakti ne zaman? İşte 30 Nisan Berat Kandili imsak vakitleri...

SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? 30 NİSAN İL İL SAHUR VAKİTLERİ

İL İMSAK ADANA 04:09 ADIYAMAN 03:55 AFYONKARAHİSAR 04:22 AĞRI 03:28 AMASYA 03:53 ANKARA 04:08 ANTALYA 04:28 ARTVİN 03:27 AYDIN 04:36 BALIKESİR 04:29 BİLECİK 04:19 BİNGÖL 03:42 BİTLİS 03:37 BOLU 04:10 BURDUR 04:27 BURSA 04:22 ÇANAKKALE 04:33 ÇANKIRI 04:02 ÇORUM 03:57 DENİZLİ 04:31 DİYARBAKIR 03:46 EDİRNE 04:26 ELAZIĞ 03:48 ERZİNCAN 03:42 ERZURUM 03:34 ESKİŞEHİR 04:18 GAZİANTEP 04:01 GİRESUN 03:42 GÜMÜŞHANE 03:39 HAKKARİ 03:34 HATAY 04:09 ISPARTA 04:26 MERSİN 04:13 İSTANBUL 04:19 İZMİR 04:37 KARS 03:24 KASTAMONU 03:58 KAYSERİ 04:02 KIRKLARELİ 04:23 KIRŞEHİR 04:06 KOCAELİ 04:16 KONYA 04:17 KÜTAHYA 04:22 MALATYA 03:52 MANİSA 04:35 KAHRAMANMARAŞ 04:01 MARDİN 03:46 MUĞLA 04:36 MUŞ 03:38 NEVŞEHİR 04:06 NİĞDE 04:08 ORDU 03:43 RİZE 03:33 SAKARYA 04:14 SAMSUN 03:48 SİİRT 03:39 SİNOP 03:50 SİVAS 03:52 TEKİRDAĞ 04:25 TOKAT 03:52 TRABZON 03:36 TUNCELİ 03:44 ŞANLIURFA 03:55 UŞAK 04:27 VAN 03:31 YOZGAT 04:01 ZONGULDAK 04:06 AKSARAY 04:09 BAYBURT 03:37 KARAMAN 04:17 KIRIKKALE 04:06 BATMAN 03:43 ŞIRNAK 03:39 BARTIN 04:03 ARDAHAN 03:23 IĞDIR 03:23 YALOVA 04:19 KARABÜK 04:04 KİLİS 04:03 OSMANİYE 04:05 DÜZCE 04:11

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