Sahur saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Ramazan'ın 7'nci gününde sahur yapacaklar için il il sahur vakitlerini derledik. Peki, bugün sahur saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sistesinde yer alan bilgiye göre, 22 Mayıs il il sahur (imsak) vakitleri...

SAHUR VAKİTLERİ (22 MAYIS)

İşte il il sahur vakitleri;

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI ADANA 03:40 05:19 12:41 16:30 19:52 21:23 ADIYAMAN 03:25 05:05 12:30 16:20 19:42 21:15 AFYONKARAHİSAR 03:50 05:33 13:01 16:52 20:16 21:51 AĞRI 02:55 04:41 12:10 16:04 19:28 21:06 AMASYA 03:18 05:07 12:39 16:35 20:00 21:41 ANKARA 03:34 05:21 12:51 16:45 20:09 21:48 ANTALYA 03:59 05:38 13:00 16:48 20:10 21:42 ARTVİN 02:51 04:42 12:15 16:12 19:37 21:20 AYDIN 04:06 05:47 13:11 17:01 20:24 21:58 BALIKESİR 03:56 05:42 13:11 17:05 20:29 22:07 BİLECİK 03:45 05:32 13:03 16:57 20:21 22:01 BİNGÖL 03:10 04:53 12:21 16:13 19:36 21:12 BİTLİS 03:06 04:48 12:14 16:05 19:28 21:03 BOLU 03:35 05:24 12:56 16:52 20:17 21:58 BURDUR 03:57 05:37 13:02 16:51 20:14 21:47 BURSA 03:48 05:36 13:06 17:01 20:25 22:05 ÇANAKKALE 03:59 05:46 13:17 17:11 20:36 22:15 ÇANKIRI 03:27 05:16 12:48 16:43 20:08 21:49 ÇORUM 03:22 05:11 12:43 16:38 20:03 21:44 DENİZLİ 04:01 05:42 13:06 16:56 20:19 21:52 DİYARBAKIR 03:16 04:57 12:22 16:12 19:35 21:08 EDİRNE 03:49 05:41 13:16 17:14 20:40 22:24 ELAZIĞ 03:16 04:59 12:26 16:18 19:41 21:16 ERZİNCAN 03:09 04:55 12:25 16:18 19:42 21:21 ERZURUM 03:01 04:47 12:18 16:11 19:36 21:15 ESKİŞEHİR 03:45 05:31 13:01 16:54 20:18 21:57 GAZİANTEP 03:32 05:11 12:33 16:22 19:44 21:16 GİRESUN 03:06 04:56 12:29 16:25 19:50 21:32 GÜMÜŞHANE 03:05 04:53 12:25 16:20 19:44 21:25 HAKKARİ 03:04 04:44 12:08 15:57 19:20 20:53 HATAY 03:41 05:17 12:38 16:25 19:47 21:17 ISPARTA 03:56 05:36 13:00 16:50 20:13 21:46 MERSİN 03:44 05:22 12:44 16:32 19:54 21:25 İSTANBUL 03:43 05:34 13:07 17:03 20:28 22:10 İZMİR 04:06 05:48 13:14 17:05 20:28 22:03 KARS 02:49 04:38 12:10 16:05 19:30 21:11 KASTAMONU 03:22 05:13 12:48 16:44 20:10 21:53 KAYSERİ 03:31 05:14 12:41 16:32 19:56 21:31 KIRKLARELİ 03:46 05:39 13:14 17:11 20:37 22:22 KIRŞEHİR 03:34 05:18 12:46 16:39 20:02 21:39 KOCAELİ 03:41 05:30 13:03 16:58 20:23 22:05 KONYA 03:47 05:28 12:53 16:43 20:05 21:39 KÜTAHYA 03:49 05:34 13:03 16:56 20:20 21:57 MALATYA 03:21 05:03 12:29 16:20 19:43 21:18 MANİSA 04:04 05:46 13:13 17:05 20:28 22:03 KAHRAMANMARAŞ 03:31 05:11 12:35 16:25 19:47 21:20 MARDİN 03:17 04:56 12:20 16:09 19:31 21:03 MUĞLA 04:07 05:46 13:09 16:58 20:20 21:52 MUŞ 03:07 04:50 12:17 16:09 19:32 21:07 NEVŞEHİR 03:34 05:17 12:44 16:35 19:58 21:34 NİĞDE 03:38 05:19 12:44 16:34 19:57 21:31 ORDU 03:08 04:58 12:31 16:27 19:52 21:34 RİZE 02:57 04:47 12:21 16:17 19:42 21:24 SAKARYA 03:39 05:28 13:01 16:56 20:22 22:03 SAMSUN 03:12 05:03 12:37 16:34 19:59 21:42 SİİRT 03:09 04:50 12:15 16:05 19:28 21:02 SİNOP 03:12 05:06 12:42 16:40 20:06 21:52 SİVAS 03:19 05:05 12:35 16:28 19:52 21:31 TEKİRDAĞ 03:49 05:40 13:13 17:08 20:34 22:16 TOKAT 03:17 05:05 12:36 16:31 19:56 21:36 TRABZON 03:00 04:51 12:24 16:20 19:45 21:27 TUNCELİ 03:12 04:57 12:24 16:17 19:40 21:17 ŞANLIURFA 03:26 05:05 12:28 16:16 19:38 21:10 UŞAK 03:55 05:38 13:05 16:57 20:20 21:55 VAN 03:00 04:43 12:09 16:00 19:23 20:59 YOZGAT 03:27 05:14 12:43 16:37 20:01 21:40 ZONGULDAK 03:29 05:21 12:56 16:52 20:18 22:02 AKSARAY 03:38 05:21 12:47 16:38 20:01 21:35 BAYBURT 03:03 04:51 12:22 16:16 19:41 21:21 KARAMAN 03:48 05:27 12:50 16:39 20:01 21:33 KIRIKKALE 03:32 05:19 12:49 16:42 20:07 21:45 BATMAN 03:13 04:54 12:18 16:08 19:31 21:05 ŞIRNAK 03:09 04:49 12:13 16:02 19:25 20:57 BARTIN 03:26 05:18 12:53 16:50 20:16 22:00 ARDAHAN 02:48 04:38 12:12 16:08 19:33 21:16 IĞDIR 02:50 04:36 12:06 16:00 19:25 21:04 YALOVA 03:44 05:33 13:06 17:01 20:26 22:07 KARABÜK 03:28 05:19 12:52 16:48 20:14 21:57 KİLİS 03:35 05:12 12:34 16:22 19:44 21:15 OSMANİYE 03:36 05:15 12:38 16:26 19:48 21:20 DÜZCE 03:36 05:25 12:58 16:54 20:19 22:00

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