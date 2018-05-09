Sahurda çay veya kahve içmek doğru mu?

Diyetisyen Dilek Gülsun Akgün, sahurda içilen çay ve kahvenin vücuttaki su oranını düşürdüğüne dikkat çekerek, mutlaka süt veya yoğurt tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Diyetisyen Dilek Gülsun Akgün, uzun bir sürede tutulan orucun ardından iftarda ve sahurda neler yenilmesi ve susuzluğa çare olacak konular hakkında bilgiler verdi.

Akgün, Ramazan'da mutlaka sahura kalkılması gerektiğini belirterek, sahurda ağır ve yağlı yemeklerden kaçınılarak daha aperatif kahvaltı türü şeylerin yenmesi gerektiğini kaydetti. Sahurda süt ya da yoğurtun sofradan eksik edilmemesine dikkat çeken Akgün, şu önerilerde bulundu: "Sahur sofrasında tuzlu peynirlerden uzak durulmalı, ekmek tercihi de tam buğday ve tahıllı ekmelerden yana yapılmalı. Sağlık açısından daha iyi ve gün boyunca oruç tutan kişiler susuzluk yaratacak tuzlu yiyecek ve içeceklerden uzak durmalı."

SAHURDA İÇİLEN ÇAY VE KAHVE VÜCUTTAKİ SU ORANINI DÜŞÜRÜR

Dilek Gülsun Akgün, ülke vatandaşları olarak çay tiryakisi olunduğunu hatırlatarak, yemeklerden hemen sonra içilen çayların vücuda zarar verdiğini ifade etti. Özellikle sahurda çay ve kahve gibi kafein içeren içeceklerden uzak durulmasını isteyen Akgün, bu içeceklerin vücutta bulunan su miktarını düşürdüğü için uzun süren oruç zamanında insanların daha çok zorlanacağını dile getirdi.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR ORUÇ TUTMAMALI

Diyetisyen Dilek Gülsun Akgün, Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken hususları sıralarken, özellikle kalp damar, kronik böbrek rahatsızlığı olan kişilerin doktor onayı olmadan oruç tutmasını onaylamadıklarını söyledi.

İFTARDA YEMEKTEN ÖNCE MUTLAKA BİR BARDAK SU İÇİLMESİ GEREKİYOR

Diyetisyen Dilek Gülsun Akgün 17 saatlik bir sürede aç kalan kişiler iftar saatinde hemen sofraya oturup mideye yüklenmemesi gerektiğini kaydederek, "Öncelikle oruç açılırken bir bardak su ile açılmalı ardından bir kase çorba içilmeli. Çorbayı içtikten sonra ana yemeğe geçmeden mutlaka kısa da olsa yemeğe ara verilmeli. Ramazan ayında diyet uygulayarak oruç tutmak isteyen kişiler bu 1 aylık dönemde diyete ara vermesi gerekir" dedi.

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