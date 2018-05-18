Sahur menüleri ve pratik sahur tarifleri oruç tutanlar tarafından merak ediliyor. 11 Ayın Sultanı Ramazan'da oruç tutan vatandaşlar, "Sahur'da ne pişirsem?" sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayında sağlıklı oruç tutabilmenin yolu sahurda iyi beslenmekten geçiyor. İşte pratik sahur menüleri...

TARHANA ÇORBASI MALZEMELER

5 yemek kaşığı toz tarhana

1 çorba kaşığı salça

1 çorba kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı nane

Tuz

Arzuya göre 1 çay kaşığı kırmızı biber

5 bardak su

TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1 çorba kaşığı tereyağını tencerede eritin. Üzerine salçayı ekleyip yağda kızdırın. Tencereye 4 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızı biber ilave edip servis yapın.

MANTARLI OMLET

4 adet yumurta

8-9 adet mantar

1 tatlı kaşığı tereyağ

Yarım su bardağı beyaz peynir

SÜSLEMEK İÇİN

Maydonoz

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MANTARLI OMLET NASIL YAPILIR?

Yumurtaları kırın. Tuz ve karabiberle tatlandırdıktan sonra çırpın. Mantarları doğrayın. Tereyağını tavaya alıp mantarları çok az soteleyin. Daha sonra yumurtayı tavaya alın. Kenarlardan ortaya doğru toplayarak yumurtayı pişirin. Yeşillikleri ve peyniri omletin üzerine serpin. Omleti ikiye katlayıp 20 saniye daha pişirin.

KAHVALTILIK

Sahurda ağır yiyecekler tüketmek mideyi rahatsız edeceğinden omletin yanında peynir, zeytin ve domatesten oluşan bir kahvaltı tabağı da tüketebilirsiniz.