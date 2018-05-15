Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, sahur da zeytin ve sucuktan uzak durulması gerektiğini söyledi.

İHA'nın haberine göre; Uzman Diyetisyen Tutar, “Uzun oruç saatleri sonucu vücudumuzun ihtiyacı olan suyu yeteri miktarda alamamaktayız. Bu durumda fazla miktarda su ihtiyacını ortaya çıkarabilecek besinlerden uzak durulması en doğru seçim olacaktır. Bu nedenle sahurda tüketeceğiniz besinlere ekstra dikkat etmelisiniz. Eğer çok tuzlu içeriği olan besinleri veya baharatlı besinleri tüketmeyi tercih ederseniz gün içerisinde suya olan eğiliminiz artacaktır. Bu durumda ramazanın çok daha zor geçmesine neden olabilir. Sahurda genel olarak pratik olması nedeni ile kahvaltı tercih edilmektedir. Özellikle protein içeriği yüksek olan yumurta, peynir ve yoğurt gibi besinleri tercih edilmesi ayrıca domates, salatalık ve yeşillik tüketilmesi de hem tokluk hem de su ihtiyacını gidererek gününüzün daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır. Özellikle içerisinde yoğun miktarda tuz ve baharat bulunan sucuk ile tuz içeriği yüksek olan zeytinin sahurda bulunması su ihtiyacını arttıracağı için sahurda kesinlikle tüketilmemesi gereken besinler olarak düşünülebilir. Zeytini sadece tuzsuz olanlarını dilerseniz tercih edebilirsiniz” dedi.

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“SAHURDA 1 LİTRE SU İÇİN"

Su ihtiyacının insanın olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Tutar, “Birçok kişi ramazan ayında açlıktan değil ama susuzluktan dolayı zorlanmaktadır. Bu nedenle sahurda yeterli düzeyde yapılamayan su stoğu gün içerisinde suya olan ihtiyacınızı arttıracaktır. En az yarım litre olması şartı ile en fazla bir litreye yakın su içebilirsiniz. Ama ne kadar fazla su içerseniz için su ihtiyacınız gün içerisinde yine olacaktır. Ayrıca suya ek olarak bol miktarda yeşillik tüketebilirsiniz. Yoğurt, ayran veya cacık gibi hem tok tutan hem de su ihtiyacınızı azaltacak yiyecek ve içeceklerde yine sahurda sizlere alternatif olabilir. Genellikle sorulan sorulardan birisi de suyu ne zaman içmeliyimdir. Su içmenin herhangi bir zamanı olmamakla birlikte sahur sonrası içilmesi tokluk hissinizin biraz daha yüksek olmasını sağlar. İftardan sahura kadar olan zaman aralığında da vücut fonksiyonlarınızın düzenli çalışması için suyu ihmal etmemelisiniz” açıklamalarında bulundu.

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