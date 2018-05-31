Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesi ile birlikte aç kalınan saatlerin uzaması hem beslenme hem de uyku düzenini etkiliyor.

Bu düzen değişiklikleri baş ağrısı, baş dönesi, sürekli bir uyku hali, uyuklama, konsantrasyon güçlüğü, asabiyet ve yorgunluk gibi pek çok olumsuzluğa neden olabiliyor.

SAHURA DEK NE KADAR SU İÇMELİYİZ?

Ramazan ayında günde 18 saate varan açlık süresi, yeme düzenimizin yanı sıra uyku düzenini de etkiliyor. Kişiye göre değişmekle birlikte 6-8 saatlik kesintisiz bir dönem olarak tanımlanan normal uykumuzu iftar ve sahur nedeniyle tam uyuyamamak başta olmak üzere pek çok faktör günlük yaşantımızda da bazı olumsuzluklara neden olabiliyor. Ramazan’ı daha zinde geçirmek isteyenler için işte uzman önerileri...

"RAMAZAN'I UYUKLAYARAK GEÇİRMEYİN"

Sağlıklı uykunun dört evreden oluştuğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Selda Özşahin, birinci ve ikinci evrenin hafif uyku, üçüncü evrenin derin uyku, rem dönemi denen dördüncü evrenin de rüya görülen, beyindeki tüm öğrenme ve onarım faaliyetlerinin gerçekleştiği evre olduğunu ve bu evrelerin kesintisiz toplamıyla sağlıklı bir uykudan bahsedilebileceğini belirtiyor.

Ramazan’da sahura kalkıldığı için uykunun kesintiye uğradığına dikkat çeken Dr. Özşahin, uzun oruç süreleri nedeniyle sahura kalkılmasını öneriyor ve Ramazan ayında uykusunu sağlıklı almak isteyenler için önemli tavsiyelerde bulunuyor:

● Sahura mutlaka kalkın ve yüksek proteinli, karbonhidrat oranı düşük gıdalarla beslenin.



● Uyku saatinizdeki eksikliği kapatmak için gün içinde 15 dakikalık küçük şekerlemeler yapın.



● Normal uyku saatinizi biraz erkene çekin ve 6 saatlik döngüyü tamamlayın. Sahurdan sonra 2 saatten az uyumak, gün içinde kendinizi yorgun ve uykunuzu almamış hissetmenize yol açar.



● İftarda ağır yemekler yemek, kan şekerinin düşmesine neden olur. Bu yüzden aralıklı olarak hafif ve kan şekerini yükseltmeyecek yemekler yiyin. Örneğin; beyaz ekmek yerine kepekli ekmek, pirinç yerine bulgur, şerbetli tatlılar yerine buğulama ile pişmiş sütlü tatlılar gibi…



● İftardan sonra mutlaka 1-2 saat hafif egzersizler ya da yürüyüş yapın. Midenin boşalması 2 saat sürdüğünden dolu mideyle yatmayın. Dolu mideyle yatmak uykunuzu olumsuz etkiler.



● Uyku hijyenine dikkat edin. Uyku hijyeni ne demek? Odanın ısısı 18-22 derece olmalı, gürültülü olmamalı, iyi, rahat, kaliteli vekonfotlu bir yatakta yatılmalı. Teknolojik aletleri uzak tutacağınız yatak odası, sadece uyumak için kullanılmalı.

İŞTE ORUÇ TUTARKEN UZUN SÜRE TOK KALMANIN YOLLARI!