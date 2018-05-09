Tüm Uyku Tıbbı ve Teknologları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nuriye Yılmaz, Ramazan ayında oruç tutanların uyku düzenlerinde bazı değişiklikler yapmaları gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu. Yrd. Doç. Dr. Yılmaz, "Ramazan'da sahurdan sonra uyumamaya gayret gösterin" dedi.

Sahura kalkan kişilerin uykuya dalma sürelerinin uzadığını ve toplam uyku sürelerinin azaldığını ifade eden Yılmaz, gece uykusunda ortaya çıkan olumsuz değişiklikler nedeniyle insanların sabahları yorgun olarak uyandıklarını söyledi.

ORUÇLUYKEN SUSUZLUĞU ÖNLEMENİN YOLLARI!

Uykunun insanların hayati fonksiyonlarını tümüyle etkilediğine işaret eden Yılmaz, ''Uyku, cinsellikten tutun da düşünmeyi ve çalışmayı da etkisi altına alıyor. Uyku hayatın bütün düzenini etkiliyor. Bu nedenle de uykuya çok değer veriyoruz ama Türk milleti olarak uykuyu çok bilinçsiz yaşıyoruz. Yatak odasında televizyon izlerken uyuyoruz, salonda uyuyoruz, gece yemek yedikten hemen sonra uyuyoruz. Bir şekilde uyku düzenini almadan, sabah yorgun bir şekilde hayata devam etmeye çalışıyoruz. Bu da gün içinde bütün işlevleri etkiliyor. İnsanlar bu nedenle daha sinirli oluyor'' dedi.

ORUÇ TUTARKEN ASLA YAPMAMANIZ GEREKENLER!

"SAHURDAN SONRA UYUMAYIN" ÖNERİSİ

Ramazan'da uyku düzeninde bazı değişiklikler yapmak gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi: ''Ramazan'da sahurdan sonra uyumamaya gayret gösterin. Sahurdan sonra uyuyup tekrar kalkıldığında bütün ritm bozulmuş oluyor. Bu da 10. gün sonunda etkisini göstermeye başlıyor. İnsanların bütün fonksiyonları değişmiş oluyor. İnsanların Ramazan'da daha dikkatli olmaları gerekiyor, daha hafif yemek yenilmeli, iftardan sonra ve uyumadan önce en az 1 saat dinlenilmesi gerekiyor. Ramazan ayında oruç tutan kişilerin uyku düzenlerinde bir takım değişiklikler ortaya çıkıyor. İftar saatinden sonra uyarıcı özelliği olan çay, kahve ve sigara tüketiminde aşırıya kaçılmaması, bitki çaylarının tüketilmesi gerekiyor. Ramazan'da normal uyku saatinden 1 ya da 1,5 saat önce yatılması gerekiyor.''

"YAVAŞ YİYİN, BOL SU İÇİN, YÜRÜYÜŞ YAPIN"

UYKU APNE SENDROMU OLANLAR SAHURDA AZ YEMELİ

Horlama ve buna eşlik eden nefes durmaları bulunan uyku apne sendromu olan hastaların Ramazan ayında risk altına girdiklerini anlatan Yılmaz, apne sendromu olan hastaların iftar ve sahurda dikkatsizce ağır yemek tüketmesinin, bu kişilerin uyku döneminde hayati riskler ortaya çıkarabileceğini savundu.

Yemek yedikten kısa bir süre sonra uykuya dalan apne sendromlu hastalarda üst solunum yolu kaslarının iyice gevşediğini ve hava pasajını kapattığını ifade eden Yılmaz, ''Bu sebeple horlama şiddeti artmakta ve nefes durmalarının (apne-hipopnelerin) sürelerinde uzama ortaya çıkmaktadır. Nefes durmalarının uzaması, kandaki oksijenin de daha fazla düşmesine sebep olarak hastaların kalp ve damar hastalıkları yönünden riske girmelerine yol açmaktadır. Horlama yakınması olup, sabahları yorgun ve baş ağrısı ile uyanan kişilerin Ramazanda mideyi yormayan hafif gıdalar tüketmeleri, sahurda aşırı düzeyde yemek yememesi, sahur sonrası tekrar uyumak için yatmaması, gün içerisinde kısa süreli de olsa uyunmaması gerekiyor. Tok karnına asla uyumayın'' şeklinde konuştu.