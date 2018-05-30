Doğu Anadolu'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan ve tok tutması dolayısıyla sahurda yoğun olarak tüketilen "içli kete", fırıncıların saatler süren zorlu çalışmasıyla sahur sofralarını süslüyor.

AA'nın haberine göre bölgenin vazgeçilmez lezzetlerinden içli kete, Ağrı'daki fırıncıların saatler süren mesaisi ile sofralara ulaşıyor. İçerisine kavrulmuş helva konulması dolayısıyla "içli" adını alan kete, Ağrı'nın yanı sıra başta çevre illerden de yoğun talep görüyor.

Ramazan'daki yoğun talebe yetişemedikleri için önceliği kentteki müşterilerine veren fırıncılar, diğer kentlerdeki müşterilerinin ihtiyacını ancak Ramazan'dan sonra karşılayacak.

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"KETE ORUÇLULARI TOK TUTUYOR"

Kete ustası Emrah Demirci, yaptığı açıklamada, ramazan ayında talebe yetişmekte zorlandıklarını aktardı. Ramazan ayında yoğun çalıştıklarını anlatan Demirci, şöyle konuştu:

"Günlük bin tane içli kete yapıyoruz. Halkımızın sahurda çok sevdiği kete, oruçluları tok tutar. Ketenin içerisine helva katıyoruz. Biz de bu lezzeti halkımızla buluşturmak için ekip halinde çalışıyoruz. İçli ketenin yapımına öğleden sonra başlıyoruz, bu iş bir sonraki sabaha kadar sürüyor. Çok yoruluyoruz ama halkımız için değer."

"RAMAZAN'DA İL DIŞINA SİPARİŞ ALAMIYORUZ"

Fırın sahibi Ömer Tahtalı ise baba mesleğini 26 yıldır yaptıklarını ifade etti. Ketenin özellikle Ramazan aylarında yoğun talep gördüğünü söyleyen Tahtalı, içli ketenin atalarından bugüne kadar gelen yöresel yiyecek olduğunu dile getirdi.

İçli ketenin Ağrı'ya özgü olduğunu belirten Tahtalı, şöyle konuştu:

"İçli olması nedeniyle insanların hoşuna gidiyor, özellikle Ramazan aylarında daha çok talep alıyoruz. Kete, sahurlarımızın olmazsa olmazıdır, tadı ve lezzeti hamurunun özelliğinden geliyor. Herkes bu tadı tutturamaz. Ağrı'nın tanıtımları için yurdun birçok yerine, fuarlara kete yetiştiremiyoruz. İçli keteye diğer illerden de ramazan ayında talep çok oluyor ama buradaki talebi karşılamak için il dışına kete göndermiyoruz."

"SAHURDA KETE YİYORUZ. BİZİ TOK TUTUYOR"

Kent sakinlerinden İhsan Arslan ise annesinin yaptığı keteleri yiyerek büyüdüğünü, Ramazan'da evinden keteyi eksik etmediğini ifade ederek ketenin Ağrı'nın geleneği haline geldiğini söyledi.

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"Yıllardan beri her zaman kete yiyoruz." ifadelerini kullanan Arslan, "Sahurda kete yiyoruz, bizi tok tutuyor, iftara kadar acıkmamızı engelliyor. O yüzden sürekli kete alıyoruz. Bütün sahurlarda kete alıyoruz. Biz doğduğumuzdan beri sahurların kete ile yapıldığını biliriz. Ölene kadar da devam edeceğiz." dedi.

Ketenin sahurda olmazsa olmazlardan olduğunu aktaran Sedat Aslan da "Kete, ramazanda iftar ve sahurda çok iyi oluyor, tok tutuyor, hazımsızlık yapmıyor, çocuklar da seviyor. Her gün kete alıyorum." değerlendirmesini yaptı.