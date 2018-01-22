Şair Enver Ercan, 60 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Enver Ercan hayatını şiir çalışmalarına adamış bir şairdi.

Lise eğitiminden sonra Sabah, Varlık, Güneş gibi gazete ve dergilerde edebiyat üzerine yazılar, sayfalar hazırlayan Enver Ercan daha sonra şiir üzerine de çalışmalara başladı. Milliyet Sanat, Yeni Düşün, Yeni Olgu, Broy, Gösteri gibi dergilerde Enver Ercan’ın şiirleri yayımlandı.

Edebiyat dünyasında şair Enver Ercan’ın şiir kitapları da yer alıyor. Eksik Yaşam, Sürçüyor Zaman ve Geçtiği Her Şeyi Öpüyor Zaman adlı şiir kitaplarını yayımlamıştı. Şair Enver Ercan’ın Cemal Süreya ve Yunus Nadi şiir ödülleri de almıştı.

Şair Enver Ercan, 22 Ocak 2018 tarihinde, henüz 60 yaşındayken yaşama gözlerini yumdu.

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