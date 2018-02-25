Samsun'da işlettiği akaryakıt istasyonunda 10 milyon lirayı zimmetine geçirdiğini iddia ettiği üvey kardeşi Halil Y.'yi 2 adamıyla dağ evine götürüp işkence yaparak haklarından vazgeçtiğine dair vekalet aldığı öne sürülen işadamı İsmet Y. hakkında 48 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
DHA'nın haberine göre, kardeşinin penseyle sakallarını çekip, başına sigara söndürerek dövdüğü iddia edilen İsmail Y., 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından iki ayrı mahkemede yargılanacak.
Samsun'da geçen yıl Nisan ayında, işadamı İsmet Y. (66), üvey kardeşi Halil Y.'yi (51), işlettiği benzin istasyonunda zimmetine 10 milyon lira geçirdiğini iddia edip, dağ evine götürdü. İsmet Y. burada Halil Y.'yi üzerine benzin döküp yakmak istedi. Tüm haklarından vazgeçtiğine dair ağabeyine vekalet veren Halil Y., serbest kalınca polise gidip şikayetçi oldu.
Gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İsmet Y. hakkında üvey kardeşi Halil Y.yi kaçırıp 'hürriyetinden yoksun kılma', 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından hazırlanan iddianamelerde toplam 48 yıla kadar hapsi istendi.
'SAKALLARIMI PENSEYLE ÇEKİP, BAŞIMDA SİGARA SÖNDÜRDÜ'
Ağabeyinin şirket hesaplarında 10 milyon liralık açık olduğu için böyle bir eyleme kalkıştığını belirten Halil Y., "Babamızdan miras olarak kalan Atakum ilçesindeki benzin istasyonunu işleten ağabeyim, şirket hesaplarını inceleyince 10 milyon lira açık olduğunu fark etmiş. İstasyonda uzun yıllar vardiya ve hesap işlerinden sorumlu olarak çalıştım. Beni odasına çağırdı ve 10 milyon lira açık olduğunu söyledi. Benim bankadan para çekme yetkim dahi yok. Bana 10 milyon lirayı yediğimi söyledi. Ben de açığın benden kaynaklanmadığını söyleyince yanına 2 kişiyi çağırdı ve beni sandalyeye bağladı. 10 milyon lirayı aldığımı kabul ettirmeye çalıştı. Ben parayı almadığımı söyleyince ağabeyim benim sakallarımı pense ile çekip, içtiği sigarayı da başımda söndürdü. Beni daha sonra başka bir odaya götürüp orada dövdüler" dedi.
48 yıl hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan İsmet Y.
DAĞ EVİNE GÖTÜRÜP, İŞKENCE YAPTILAR
Olaydan bir gün sonra istasyonun arka kapısından kendisini çıkardıklarını ve uzak bir mahalledeki evde üzerine benzin dökerek işkence yaptıklarını iddia eden Halil Y., "Üzerime benzin döktüler ve kafama silah dayadılar. Ağabeyim bana '10 milyon lirayı yediğini söyle seni bırakacağım' dedi. Bende kendisine parayı almadığımı söyledim. Ondan sonra beni orada da dövdüler. Ben ağabeyime yalvarmaya başladım. 'Neyim varsa sana vereyim, yeter ki beni öldürme' dedim. Daha sonra ağabeyim de bana vekalet vermemi söyledi. Ben de neyim varsa vekalet vermeyi kabul ettim ve beni orada serbest bıraktılar. Ertesi gün benzin istasyonuna giderek, istediği kişiye Atakum ilçesindeki noterde her şeyimin vekaletini verdim" diye konuştu.
48 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK
İddianamelerin kabul edilmesiyle Samsun 8'inci Asliye Ceza ve 1'inci Ağır Ceza mahkemelerinde hakkında dava açılan İsmet Y., 'gece vakti işyerinde silahla birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, silahla tehdit, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, basit yaralama, hakaret suçlarından Nisan ve Mayıs aylarında hakim karşısına çıkacak.
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