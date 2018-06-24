Sakarya seçim sonuçları 2018

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Sakarya 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Sakarya 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 89.91 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:23 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 99 … Sakarya 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 435.345 oyla yüzde 70.65 - Muharrem İnce: 118.234 oyla yüzde 19.19 - Meral Akşener: 44.022 oyla yüzde 7.14 - Selahattin Demirtaş: 8.956 oyla yüzde 1.45 - Temel Karamollaoğlu: 8.595 oyla yüzde 1.39 - Doğu Perinçek: 1.007 oyla yüzde 0.16 aldı.



Sakarya 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 435.345 oyla yüzde 70.65Muharrem İnce: 118.234 oyla yüzde 19.19Meral Akşener: 44.022 oyla yüzde 7.14Selahattin Demirtaş: 8.956 oyla yüzde 1.45Temel Karamollaoğlu: 8.595 oyla yüzde 1.39Doğu Perinçek: 1.007 oyla yüzde 0.16

Genel seçime katılımın yüzde 90.59 oranında sağlandığı Sakarya il genelinde saat 21:23 itibarıyla sandıklar yüzde 98.2 oranında açıldı. 2018 Sakarya seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 444.308 oyla yüzde 71.93 - Millet İttifakı: 153.854 oyla yüzde 24.91 oranında oy aldı. 2018 Sakarya seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 359.243 oyla yüzde 58.16 - MHP: 85.065 oyla yüzde 13.77 - CHP: 82.558 oyla yüzde 13.37 - İYİ Parti: 58.380 oyla yüzde 9.45 - HDP: 13.186 oyla yüzde 2.13 - SP: 12.916 oyla yüzde 2.09



Saat 21:23 itibarıyla 2018 Sakarya seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 444.308 oyla yüzde 71.93Millet İttifakı: 153.854 oyla yüzde 24.91AK Parti: 359.243 oyla yüzde 58.16MHP: 85.065 oyla yüzde 13.77CHP: 82.558 oyla yüzde 13.37İYİ Parti: 58.380 oyla yüzde 9.45HDP: 13.186 oyla yüzde 2.13SP: 12.916 oyla yüzde 2.0916 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…