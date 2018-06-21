Sakarya AK Parti milletvekili aday listesi

27. Dönem Genel Seçim milletvekili adayları belli oldu. 24 Haziran 2018, Pazar günü yapılacak seçimlerde Sakarya AK Parti milletvekili adayları açıklandı. İşte AKP'nin Sakarya Milletvekili listesi...

Sakarya Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayları

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 ALİ İHSAN YAVUZ YÜKSEK AVUKAT 2 RECEP UNCUOĞLU YÜKSEK MÜHENDİS / MİMAR 3 KENAN SOFUOĞLU YÜKSEK SPORCU 4 ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 5 ALİ İNCİ YÜKSEK EĞİTMEN 6 EKREM YÜCE YÜKSEK MÜHENDİS / MİMAR 7 LÜTFİ BAYRAKTAR YÜKSEK AVUKAT

BAKAN ÖZLÜ'DEN ESNAF ZİYARETİ

Seçim çalışmaları kapsamında kentte bulunan Özlü, esnaf ziyareti yaptıSAKARYA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.Bakan Özlü, Dar Sokak'ta bulunan AK Parti seçim standını ziyaret ederek vatandaşlara broşür ve oyuncak dağıttı.Ardından Adapazarı İlçe Teşkilatına geçen Bakan Özlü, burada AKParti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Esnaf ziyaretinde de bulunan Özlü ve partililer vatandaşların bayramını tebrik etti.Adapazarı Kültür Merkezi önünde bulunan standlarını ziyaret ettiği MHP'lilere Bakan Özlü çalışmalarında kolaylıklar diledi. Daha sonra aynı yerde bulunan AKParti standına geçen Özlü temsili oy kullandı.Ardından Ozanlar Mahallesi'nde kurulan pazar yerine geçen Özlü, burada esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı. Buradan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu'nu makamında ziyaret eden Özlü, belediye faaliyetleri hakkında bilgi aldı.Ziyaretlere AK PartiSakarya Milletvekili Şaban Dişli, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Sakarya Milletvekili adayı Çiğdem Erdoğan Atabek ve partililer de eşlik etti.