Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 74 - Anadolu Efes: 100
Salon: Sakarya
Hakemler: Emin Moğulkoç, İsmail Aydın, Halit Can Cihan
Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Jones 15, Jankovic 18, Mehmet Özdoğan 6, Harris 11, Boothe 2, Doğukan Şanlı, Can Korkmaz 18, Tufan Önen, Mustafa Kırcalı 4, Agah Abdussamed Kızılkaya
Anadolu Efes: Doğuş Balbay 10, Birkan Batuk 12, Motum 21, Dunston, Simon 5, McCollum 14, Brown 6, Yiğitcan Saybir 6, Onuralp Bitim 2, Berk Demir, Muhaymin Mustafa, Douglas 24
1. Periyot: 23-29
Devre: 40-58
3. Periyot: 58-76
Konuk ekip, bu sonuçla ligde 18. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekip ise 12. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya Motum ve Simon'un basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 2. dakikada 7-0 öne geçti. Jones, Harris ve Boothe ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 6. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 15-18. Mehmet Özdoğan, Harris, Jones ve Can Korkmaz'ın sayılarına McCollum, Doğuş Balbay, Birkan Batuk ve Douglas ile karşılık veren konuk takım, ilk periyodu 29-23 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Brown, Simon, Douglas, McCollum, Motum ve Birkan Batuk ile sayılar bulan Anadolu Efes, 16. dakikada skoru 47-33'e getirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un Jones, Jankovic ve Can Korkmaz'la kaydettiği basketler farkın kapanmasına yetmedi, Anadolu Efes soyunma odasına 58-40 önde gitti.
Üçüncü periyoda Can Korkmaz ve Jankovic'in sayılarıyla başlayan ev sahibi ekibe Anadolu Efes, McCollum, Douglas ve Motum ile cevap verdi ve 25. dakikada Motum'un basketiyle farkı 23 sayıya (49-72) çıkardı. Konuk ekip, son çeyreğe de 76-58 önde girdi.
Karşılıklı basketlerle başlayan final periyodunda ev sahibi takım Jankovic, Jones ve Can Korkmaz, Anadolu Efes ise Birkan Batuk, Motum, Onuralp Bitim ve Douglas ile sayılar buldu. Skordaki farklı üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, salondan 100-74 galip ayrıldı.
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