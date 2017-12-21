Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, kent genelinde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

İHA'nın haberine göre, polis, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda, FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 4 kişi, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 3 kişi ve terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddia edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütlerinden, FETÖ şüphelisi 1 kişi, DEAŞ şüphelisi 2 kişi ve PKK şüphelisi 4 kişi tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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