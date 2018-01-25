Sakarya'nın Akyazı ilçesinde aracı ile ezerek parçaladığı tilki ve doğanla fotoğraf çekildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşan genç jandarmaya verdiği ifade de suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben yoldan geçiyordum, ölmüş tilki ve vurulmuş doğanı görüp fotoğraf çektiğim için suçlu duruma düştüm. Bundan sonra hayvanlara daha hassas davranacağım" dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ise hayvanseverleri ayağa kaldıran gence 11 bin TL para cezası kesileceği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Ö.D. isimli genç aracıyla ezerek parçaladığı iddia edilen tilki ile silahla vurulmuş doğanın fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış ve hayvanseverler duruma büyük tepki göstermişti. Gelen tepkiler üzerine Ö.D. sosyal medya üzerine yüklediği fotoğrafları silmişti. Genç, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına giderek konuyla ilgili ifade verdi.

"BİR ANLIK GAFLET İLE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIM"

İlçe Jandarma Komutanlığında ifade veren Ö.D.'nin, "Ben yoldan geçiyordum, yolun kenarında parçalanmış tilki ve ölmüş doğanı gördüm. Arkadaşım görsün diye arabamla orada durdum ve fotoğraf çekildim. Doğanın tüfekle vurulmuş olduğunu gördüm. Eve gittim, bir anlık gaflet ile sosyal medyada paylaştım. İki saat sonra gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabındaki fotoğrafları kaldırdım. Olayın bu derece büyüyeceğini tahmin etmedim. Pişmanım, normalde avcılık ile ilgim yok. Avcı filan değilim. Görüp fotoğraf çekildiğim için suçlu duruma düştüm. Bundan sonra hayvanlara karşı daha hassas davranacağım" dediği ortaya çıktı.

İfadesi alınan genç daha sonra serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri avcılık kanuna muhalefet etmekten Ö.D.'ye idari para cezası uygulanması için durumu Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Konuyla ilgili ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün gence 11 bin TL para cezası keseceği öğrenildi.

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