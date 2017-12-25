Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde gelin alma sırasında açılan ateş sonucunda 15 yaşındaki B.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, polis ekipleriyle birlikte düğünün gerçekleştiği salonu basarak şüpheliyi aradı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, Söğütlü ilçesine bağlı Akarca Mahallesi'nde gelin alma sırasında çok sayıda kişi havaya ateş açtı. Bu sırada gelin evine yakın bir evin bahçesinde oturan 15 yaşındaki B.K. vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri gelirken Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.K. ameliyata alındı.

60 KİŞİDEN ÖRNEK ALINDI

Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğünün gerçekleştirildiği salona baskın yaparak davetlileri tek tek aradı. 60 kişiden svap örneği alan polis ekipleri B.K.'yı yaralayan silahın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Polis, düğün salonu ve gelin alma töreninde çekilen görüntülere de el koyarak incelemeye başladı. B.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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