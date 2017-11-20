Sakarya'da doğalgaz patlaması

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 16 dairenin hasar gördüğü doğalgaz patlamasında 2 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Yalı Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle doğalgaz sayaçlarının bulunduğu boşlukta patlama meydana geldi. Büyük gürültüyle sarsılan apartman sakinleri hızla dışarı çıkarak, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vücudunda yanıklar oluşan iki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle apartmandaki 16 dairenin bazı cam, duvar ve eşyaları kırıldı, birkaç demir kapı da yerinden söküldü.

İtfaiye ve polis ekipleri, patlamanın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.