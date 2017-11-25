Sakarya'da feci kaza

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ekmek almak için yol kenarında duran TIR sürücüsü ekmeği aldıktan sonra TIR'a dönerken servis otobüsünün çarpması sonrasında hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Arifiye ilçesi Aşağıkirazca Mahallesi D-650 karayolu üzerinde şehir merkezi istikametine gitmek isteyen Serdar Çölkesen isimli sürücü idaresindeki TIR'ı yol kenarına çekerek D-650 karayolu kenarındaki fırından ekmek almak istedi. Ekmeği alan Çölkesen'e, TIR'a döndüğü sırada karşıdan karşıya geçerken E.Ç., idaresindeki servis otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR sürücüsü Çölkesen yolda sürüklendi. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde müdahale etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen TIR sürücüsü Serdar Çölkesen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatıldı.