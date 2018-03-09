Sakarya'da horoz dövüştüren şahıslar gözaltına alındı.

İHA'nın edindiği bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Akyazı Oto Sanayi Sitesinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarını aldı. Olay yerine giden polis ekipleri etrafı naylon bariyerle çevrilmiş ringe benzer bir alan oluşturulduğunu ve bu alanın içinde 2 horozun dövüştürüldüğü tespit etti.

Yapılan operasyon kapsamında 7 şahıs ve 2 horoz alınarak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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