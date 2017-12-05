Sakarya'da kapana sıkışan ayıya taş ve sopa attılar

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanda domuz kapanına sıkışan ayıya, 3 kişi taş ve sopa attı, bu anları da cep telefonuyla kaydetti.

DHA'nın haberine göre, Sapanca Akçay Mahallesi'nde ormanda kurulan domuz kapanına bir ayı sıkıştı. Bu sırada ormanda bulunan 3 kişi, ayının sesini duyarak kapana yaklaştı. Arkadaş oldukları belirtilen kişiler, ellerine aldıkları taş ve sopaları ayıya fırlatıp, "Tamam ulan bağırma, adi herif" diye hayvana bağırdı; bu anları da cep telefonuyla kaydetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, ayıya taş atanları ikaz edip, bölgeden uzaklaştırdı. Ekipler, yaralı ayıyı uyuşturucu iğne ile uyutup, sıkıştığı kapandan kurtardı. Olay yerinde tedavisi yapılan ayı yeniden doğaya salındı.