Sakarya'da karayoluna 25 tonluk borular devrildi

Sakarya'da, duvara çarparak taşıdığı her biri 25 ton ağırlığındaki iki çelik boru D-100 karayoluna devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
AA'nın haberine göre, D-100 karayolundan İstanbul istikametine giden Mustafa Şahin idaresindeki çelik boru yüklü tır, Beşköprü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce orta refüje daha sonra da yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada araç içerisinde sıkışan Şahin yaralanırken, limanda kullanılmak üzere yurt dışına götürüldüğü öğrenilen her biri 25 ton ağırlığında ve 36 metre uzunluğundaki iki çelik boru yola devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından sıkıştığı tırdan çıkarılan Şahin, bölgeden geçen bir ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı karayolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, çelik boruların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
"ARADA 10 SANİYE YA VAR YA YOK"
Bu arada, kazaya karışmaktan kıl payı kurtulan bir otomobilin sürücüsü, yaptığı açıklamada, sollama yaptığı sırada tırın virajı alamadığını belirterek, "Devrilmesi bir oldu. Benimle arasında 10 saniye ya var ya yok. Ondan sonra önce bariyerlere gitti, sonra duvara vurdu. Biz onu sollarken yalpalamaya başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yükü toparlayamadı herhalde." diye konuştu.
Karşı yönden tesadüfen geçen bir ambulansın yaralıya müdahale ettiğini aktaran sürücü, "İnşallah bir şeyi yoktur. Kendisindeydi, hayati tehlikesi yokmuş, inşallah iyileşir." dedi.
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