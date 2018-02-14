Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, küçük bir çocuk alışveriş merkezindeki bir mağazada teşhir ürünü olan klozete tuvaletini yaptı. Küçük çocuğun fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü.



DHA'nın haberine göre, Serdivan'da bulunan bir alışveriş merkezinde dolaşan küçük yaştaki bir çocuk, teşhir ürünü olarak koyulan klozete tuvaletini yaptı. Çocuğu gören bir kişi, cep telefonuyla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.





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